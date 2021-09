Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Um buda feito de resina com pó de mármore, do artista plástico Fivino Diesel, chama a atenção na entrada da sede do Poder Judiciário de Goiás, em Goiânia, assim como Negra com Cabeça de Limalha de Ferro esculpida em metal sintético por Gilvan Cabral. Trata-se da exposição Esculturas no Jardim da Justiça, que marca a retomada dos eventos culturais no local após 18 meses de pandemia. Estão expostas 46 peças do acervo de artistas plásticos renomados como Maria Guilhermina, Cléa Costa, Luiz Olinto e André Baiocchi. O público poderá conferir as obras até o dia 20 de outubro, das 8 às 18h30, gratuitamente.

A composição da mostra apresenta expressões plurais, as quais vão de estéticas do abstrato ao geométrico, trabalhando com materiais como bronze, esteatito, cerâmica, Pau-brasil, Jatobá, resina, ferro e entre outros. Entre as esculturas, estão algumas premiadas de Maria Guilhermina, artista mineira que a partir de sua expressão artística sinuosa conquista a admiração de nomes fortes da arte, como Oscar Niemeyer, além ter ganhado o prêmio da Bienal de Escutura de São Paulo, em 1959 .

Escolhido propositalmente, o local imprime a noção de liberdade. No jardim do edifício-sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, as esculturas se distanciam dos ares refrigerados das galerias para se aproximar da organicidade das árvores e gramas, o que combina muito com o momento renovador da primavera. Para frequentar o espaço, é necessário obedecer às medidas de segurança contra a Covid-19.

SERVIÇO

Exposição Esculturas no Jardim da Justiça

Local: Av. Assis Chateaubriand, 195 - Setor Oeste - Goiânia/GO - CEP: 74130-011

Data: até 20 de outubro

Horário: das 8h às 18h30

Entrada gratuita