Redação O POPULAR Maria Juliana, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A Exposição Culturas de Aparecida, iniciada no dia 22, segue até 30 de setembro. Realizada pela Secretaria de Cultura de Aparecida de Goiânia (Secult), a mostra faz referência às manifestações culturais e históricas do município, que completará o seu centenário em 2022. A atração é aberta ao público das 10h às 22h, no Piso 1 do Aparecida Shopping, localizado na Avenida Independência, no setor Serra Dourada.

Como parte do projeto que pretende contemplar todos segmentos culturais da cidade, a mostra desta semana apresenta réplicas que denotam o passado, como partes essenciais da história. Os visitantes poderão conferir peças da roça, da catira, móveis do sítio, da igreja, além de réplica do fogão a lenha, do carro de boi e elementos da cozinha caipira.

A réplica do Santuário Paróquia N.S Aparecida, conhecida como igreja matriz, é uma das que chamam a atenção por conservar em sua simbologia a história do município. A primeira missa aconteceu durante a fundação da cidade, em maio de 1922. Em outras edições, ao longo do próximo ano, a Secult irá evidenciar diversos segmentos artísticos, como o trabalho realizado por artesãos, artistas plásticos e músicos, além de expor a culinária típica.

Fim de semana

No sábado e domingo, 25 e 26 de setembro, a Roda de Violeiros de Aparecida vai se apresentar a partir das 18h, no palco da Secretaria de Cultura, montado no Aparecida Shopping. O show tem o intuito de ilustrar a tradição musical da cidade e oferece a entrada franca.

SERVIÇO

Exposição Culturas de Aparecida

Data: do dia 22 até 30 de setembro

Horário: das 10h às 22h

Local: Piso 1 do Aparecida Shopping, localizado na Avenida Independência, no setor Serra Dourada