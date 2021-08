O Passeio das Águas Shopping recebe a Exposição Aero Space Gyn – Um Sonho Aeroespacial a partir do dia 27 de agosto. A mostra conta com cerca de 100 miniaturas, desde aviões e foguetes até elementos relacionados ao espaço, além de mini lounge com telões exibindo vídeos relacionados ao tema.

Segundo a organização a exposição mostra a história da exploração espacial feita pelo homem por meio de réplicas, painéis informativos e multimídia sobre as principais conquistas no espaço. A mostra permite também a interação e o contato com diversas formas de tecnologia, engajando os visitantes para o setor aeroespacial e engenharia, além de promoter uma experiência inesquecível que comemora a ida do homem à lua.

Conforme o coordenador e idealizador da exposição, Daniel Vinhal, o evento é importante para popularizar as áreas afins do setor aeroespacial. “Estamos fomentando ciência de forma gratuita para todas as idades. Pois acreditamos na educação e no processo de formação de profissionais competentes e capazes de desempenhar com presteza seus papéis. E o primeiro contato com este tipo de conteúdo pode ser singular para quem visita uma exposição aeroespacial”, revela.

A atração, que segue até o dia 29 de agosto, oferece ainda uma aventura aeronáutica trazendo as grandes e icônicas aeronaves de todos os tempos. Junto com a emoção de ouvir o som dos motores em telões e ver maquetes de modelos de aviões de guerra, bem como os caças que protegem os céus.

“Somos referência em receber e promover eventos, além de trazer ações como essa exposição aeroespacial. Nosso objetivo é oferecer experiência e conteúdo aos nossos clientes, proporcionando momentos especiais em família. Continuamos seguindo rígidos protocolos de segurança em relação à Covid-19, chancelados pelo Hospital Sírio Libanês”, comenta Rommel Sena, gerente de Marketing do Passeio das Águas Shopping.

SERVIÇO:

Exposição Aero Space Gyn – Um Sonho Aeroespacial

Data: 27 a 29/08

Horário: Sexta e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h

Local: Área Central do Passeio das Águas Shopping (Próximo à loja Vivara)