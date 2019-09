Pela primeira vez no projeto Executiva no Palco, a Banda Versário apresenta o seu trabalho "Beat and Shout", um tributo aos Beatles reconhecido mundialmente, nesta quinta-feira (12), às 20h, no Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, em Goiânia. A entrada é gratuita.

Iniciado em março de 2009, Versário surgiu em meio à cena de rock independente da capital goiana sob fortes influências do rock britânico dos Beatles e outros como Led Zeppelin, AC/DC, Pearl Jam e o funk dos Chili Peppers.

A banda tem reconhecimento mundial com o projeto Beat and Shout (cover dos Beatles), e já subiu ao palco do maior festival do mundo dedicado aos Beatles, o International Beatle Week Festival, em Liverpool, na Inglaterra.

Serviço

Local: Metropolitan Mall (Av. Dep. Jamel Cecílio, 2690 - Jardim Goiás)