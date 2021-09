Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Não é mais novidade para a sociedade atual que o mundo digital é um mercado de trabalho em expansão, mas é provável que a importância desse ramo e seu funcionamento de fato ainda não sejam bem compreendidos por todos. Atentos a essa questão, os empresários Eduardo Pacheco, Gabriel Fraga e Matheus Peixoto realizam neste sábado (02/10) o Digital Mix, uma imersão de marketing. O evento presencial será realizado no Centro de Convenções do Oft Alfre Hotel, das 14h às 22h.



O Digital Mix, que se propõe ser uma das maiores do Centro-Oeste, é destinado tanto àqueles que desejam ingressar nesse mercado quanto aos inúmeros outros profissionais que pretendem comercializar os seus serviços de forma online. Os participantes poderão trocare experiências com 14 grandes expoentes nacionais do marketing digital. São eles: Marcos Paulo (da PLX Digital), Denis Cruz (curador do Tedx Brasil), Micha Menezes (BH), Davi Braga (SP), André Diamand (RJ), Edipo Tolentino (SC), Júnior Neves (SP), Keila Neves (SP), além dos conterrâneos, Tathiane Deândhela, André Izidro, Ciro Rocha, Matheus Mota, Nayra Karinne e Vinicius Areb.

A partir de palestras sobre networking, empreendedorismo, vendas, gestão, branding, gamificação, estratégias digitais e marketing, os participantes poderão aprender a aprimorar os seus domínios e conhecerão outros. Com a capacidade do local reduzida devido às medidas de proteção contra o Covid-19, há 150 vagas disponíveis, que podem ser preenchidas por meio da inscrição no site digitalmixbrasil.com.br. O 1º lote possui o valor de R$ 497,00.

O evento pretende movimentar a discussão sobre o marketing digital no Estado, além de impulsionar esse mercado. No dia, a recepção contará com o offee-break, servido pelo buffet do Oft Alfre Hotel. Além disso, haverá certificado de 8h de participação. O público deve seguir os protocolos da Anvisa, como manter o distanciamento, usar álcool em gel e máscara facial.

SERVIÇO

"Digital Mix" - O maior evento de marketing digital do centro-oeste.

Data: Sábado (02/10)

Horário: das 14h às 22h.

Local: Oft Alfre Hotel (Antigo Mercure Hotel) - Av. República do Líbano, 1613 - St. Oeste, Goiânia - GO, CEP.: 74125-125 / Telefone: (62) 3605-7555

Contato: Eduardo Pacheco / (62) 98151-4742 / @eduardopachecooa_

Inscrições limitadas em: https://digitalmixbrasil.com.br/