Magazine Evento em Goiânia comemora os 50 anos da chegada do homem à lua Entre os temas das palestras do evento estão as futuras expedições da Nasa, monitoramento de satélites e astronomia da Terra Oca

Em comemoração aos 50 anos da chegada do homem à lua, o Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe o "Festival Glitter 2019" nesta sexta-feira (12) e sábado (13), a partir das 19h30. Para participar, basta levar 1 kg de alimentos. A programação conta com palestras ministradas por membros do Instituto Gunstar de Astronomia, além de uma oficina sobre a criação de telesc...