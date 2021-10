Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O Zazá Café receberá por três dias o evento Aparecidas - Feriado de Arte Feminina. O local é um dos mais frequentados espaços culturais da cidade turística Pirenópolis e do dia 08 a 10 de outubro, contará com shows, oficinas, sarau e feirinha de artesanato - atrações organizadas pelo grupo musical Zabumba de Chita. O couvert artístico é R$ 10 reais.

Thainá Janaína e Jader se apresentarão no sábado (09/10), às 13h, e no domingo (10/10) às 19h30. Na tarde de sábado(09/10), às 16h, Gil Tobias ministrará a oficina de Jongo. Às 17h, será a oficina de agbê Zazaricando da Juliana Bernardes. Por fim, a profissioanal do Lume Studio, Alessandra Rosa ensinará Line Dance, às 18h. Para fechar a noite, o grupo Zabumba de Chita se apresentará às 20h, com as integrantes Amanda Ricoldi, Thainá Janaína, Isabella Rovo e com a participação especial da Janet da Sanfona. No domingo (10/10) acontecerá o evento Sambadelas com sarau aberto, sob a organização da Isabella Rovo.

O Zabumba de Chita une características da música goiana e nordestina. Atuante desde 2017, o coletivo de mulheres busca pesquisar, tocar e trocar experiências sobre as matrizes tradicionais do forró como coco, baião, xote, xaxado e rastapé. Enquanto o evento é realização das produtoras e artistas Larissa de Paula, Isabella Rovo e Juliana Bernardes.

"Admiro muito a representatividade das meninas no cenário cultural, fazer parte desse movimento é uma honra. Espero que a comunidade local prestigie e também que os turistas que possam ter uma imersão em cultura, lazer e arte" diz Zazá. Com o local usando de sua capacidade de lotação máxima, as profissionais recomendam que os visitantes cheguem cedo.É necessário também tomar todos os cuidados para a segurança sanitária.

SERVIÇO

Aparecidas - Feriado de Arte Feminina em Piri

Data: 08 a 10 de outubro.

Local: Zazá Café - Rua do Bonfim, 18, Centro Histórico - Pirenópolis-GO