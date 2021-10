Começa nesta quinta-feira (21/10) o evento "88 Razões para Acreditar", que vai celebrar o aniversário de Goiânia com projeções de frases e fotos feitas pelos goianienses, na fachada da antiga Estação Ferroviária, no Centro. A população poderá acompanhar a apresentação luminotécnica em alta-definição, das 18h30 a meia-noite. A programação segue até domingo, 24 de outubro, data da fundação da Capital.



Promovida pela Apple Produções Goiânia e Sync Design, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, a ação comemorativa terá uma projeção mapeada com animação em 4D com trilha personalizada em homenagem aos 88 anos da cidade. Também serão projetas as frases vencedoras dos concursos Goiânia em Palavras e A Goiânia dos Meus Olhos, em homenagem ao aniversário da Capital.



Diretor da Apple Produções em Goiânia, Uerique Costa explica que a promoção cultural une as produções artísticas às percepções dos cidadãos sobre a capital. O sócio-proprietário da Sync Design, Lucas Pelegrini, adianta que a apresentação luminotécnica que vai criar narrativas audiovisuais com a combinação das frases e fotos em tributo à cidade. Segundo ele, a tecnologia utilizada vai permitir ilusões óticas e noções de movimento em objetos estáticos, que são usadas em shows e apresentações em todo o país.