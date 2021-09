As angústias impostas pelo período de pandemia, presentes em forma de sonho, é o tema do espetáculo “Sonhos de Uma Noite com o Galpão”. A apresentação do Grupo Galpão abre a programação da 8ª Aldeia Sesc de Artes nesta quinta-feira (08/09), às 20h. O acesso à transmissão é on-line e gratuito pelo canal do Sesc Goiás (youtube.com/sescgo).

Poética e essencialmente teatral, a viagem onírica,é resultado da pesquisa que coletou narrativas de mais de 150 sonhos. Com direção e dramaturgia de Pedro Brício, as cenas prometem ilustrar o trabalho de imersão feito sobre o universo dos sonhadores, convidando o público a compartilhar a experiência e adentrar nesse diálogo que mistura teatro e audiovisual.

Criado em 1982, o grupo Galpão tem sede na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais) e faz parte das companhias que movimentam o cenário teatral brasileiro. Apesar de dar continuidade à tradição do teatro de rua e de possuir o histórico de apresentações feitas em turnê pelo país, os trabalhos da companhia têm sido transmitifos em plataformas digitais, desde 2020 devido o contexto da pandemia do Covid-19.

Serviço

Espetáculo Sonhos de uma noite com o Galpão

Dia: 9 de setembro (quinta-feira)

Horário: 20h Transmissão online e gratuita pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)