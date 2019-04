Magazine Espetáculo circense Chocobrothers será apresentado em Anápolis e Goiânia Na peça, os personagens são colocados em situações embaraçosas e engraçadas, combinando suas ações com técnicas circenses

Você gosta de circo? O Projeto Palco Giratório 2019 chega em Goiás com o espetáculo “Chocobrothers”, que será apresentado nesta quinta-feira (11), às 20h30 no auditório Sesc Anápolis, e no sábado (13), às 17h no Circo Laheto, em Goiânia. Com trilha sonora composta por músicas dos anos 70, o espetáculo circense será cheio de brilho, ritmo, glamour e encanto. Bem hu...