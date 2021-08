O espetáculo “Beleza Rara” retorna ao Eixo Anhanguera após a estreia da primeira fase com 10 apresentações por três terminais. No dia 02 de setembro (quinta-feira), o grupo fará mais 10 apresentações, passando pelos terminais Isidória, Cruzeiro e Bandeiras e o público poderá acompanhar de forma gratuita. Enquanto no encerramento do projeto, dia 14 de setembro, as 10 apresentações seguirão por cinco terminais - do Jardim Novo Mundo ao Padre Pelágio, nos turnos matutino e vespertino.

"Beleza Rara" é uma Intervenção Cênica, do projeto "Entrando nos Eixos", e busca levar entretenimento e fortalecer a autoestima, principalmente da mulher que sofre preconceitos velados ou escancarados, ditos por pessoas gordofóbicas que desrespeitam e agridem pessoas acima do peso ou em estado de obesidade. Além da pressão estética, a figura feminina sofre constantes assédios na sociedade, ainda mais comuns em transportes públicos, assim, de forma teatralizada, a peça discutirá essas questões com os passageiros.

O espetáculo tem atuação do ator Thiago Lopes com direção de Norval Berbari, produção de Natália Melo e participação especial da atriz convidada Mel Gonçalves. As apresentações contarão com o tradutor de Libras para acompanhar as apresentações no Eixo Anhanguera.



Todo o projeto tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Arte e Cultura de Goiás (FAC) e da Lei de Incentivo à Cultura. O primeiro ciclo do "Entrando nos Eixos", realizado no mês de agosto, percorreu os terminais do Eixo Anhanguera, Jardim Novo Mundo e Padre Pelágio, além do Isidória, Cruzeiro do Sul e Bandeiras.

SERVIÇO

Espetáculo/intervenção cênica: Beleza rara

Valor: Gratuito

Data: 02/09 e 14/09

Dia e horário:

02 de Setembro - 10 intervenções em três terminais de Goiânia

09h Terminal Isidória

09:20h Terminal Isidória

10h Terminal do Cruzeiro

10:20h Terminal do Cruzeiro

11h Terminal Bandeiras

11:20h Terminal Bandeiras

14:30h Terminal Bandeiras

15h Terminal Bandeiras

15:50h Terminal do Cruzeiro

16:20h Terminal do Cruzeiro