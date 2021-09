Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O projeto Entrando nos Eixos realiza a terceira fase de apresentações do espetáculo “Beleza rara” nesta terça (14/09). A equipe fará 10 apresentações pelos terminais do Eixo Anhanguera, em fase de encerramento. A atração é gratuita e contará com tradutor de Libras.

Com o intuito de levar humor e autoestima para as mulheres, público que mais sofre preconceito e assédio nos transportes públicos, a intervenção cênica irá criticar principalmente a gordofobia. O texto da atração com tom humorístico e poético será encenado pelos personagens de uma mulher, até então inssatisfeita com o corpo, e um príncipe que irá cortejá-la. As cenas pretendem transformar o drama em alegria por meio da exposição do processo de aceitação e celebração de ser quem se é.

O espetáculo, que já passou por diversos terminais do transporte coletivo da Grande Goiânia, tem atuação do ator Thiago Lopes com direção de Norval Berbari, produção de Natália Melo e participação especial da atriz convidada Mel Gonçalves. O projeto se tornou realidade no início de agosto deste ano e foi constituído com o apoio do Fundo de Apoio à Arte é Cultura de Goiás e da Lei de Incentivo à Municipal.

SERVIÇO

Espetáculo Beleza Rara

Onde: Terminais do Eixo Anhanguera

Quando: 14 de setembro de 2021

Horário: das 9 horas às 16 horas

Realização e Coordenação: Natália Melo Produções

As presentações cênicas são gratuitas