Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O escritor Miguel Jorge lança seu novo romance, Em Busca do Coração no Sábado à Noite, nesta quinta-feira (14/10). O evento começará às 18h, na praça de alimentação do shopping Bougainville.

“Sou o narrador-personagem nessa história e em toda escrita eu procuro olhar pela subjetividade dos indivíduos, que são divididos e possuem profundidade", diz Miguel Jorge ao POPULAR. Autor de uma numerosa obra, ele ocupa a cadeira de número 18 da Academia Goiana de Letras.

O evento iniciará com a sessão de autógrafos. Na sequência, às 19h, haverá uma apresentação teatral de 10 min para expor o enredo do livro, na qual a atriz Marília Pereira, Luís Cláudio, Flávio Sassioto e Miguel Jorge darão vida às narrativas. Para escrever a obra, ele conta que se debruçou nos anos de 2019 e 2020 e, a partir disso, a história ganhou vários núcleos. Entre eles, o leitor deverá se atentar a um drama familiar que envolve um pai que quer que o filho seja jogador de futebol em vez de seguir a carreira de pintor, o que causa os conflitos internos no jovem. No decorrer da trama, também será revelado um segredo da mãe, a submissa personagem Zélia.

A noite de lançamento também contará com a exposição de desenhos do ator Juquinha Magalhães, que segundo Miguel Jorge, possui um traço sensível e fino. Dessa forma, as obras irão dialogar no espaço de amostra. O prefácio da obra foi escrito pelo advogado, escritor, ensaísta e crítico brasileiro Ronaldo Cagiano, que diz haver um elo entre o microcosmo de Goiânia e a geografia íntima dos protagonistas, enquanto a capa e as ilustrações presentes em cada capítulo foram feitas pelo artista Dék.

Gêneros como contos, ensaio biográfico, ópera, romances, livros de poesia e até peças de teatro e novela infanto-juvenil foram criados pelo literato, que afirma ser movido a desafios, além de se interessar pela vida, fonte de sua criatividade. "Gosto da palavra, da busca pelos sentimentos e de buscar os meus personagens, principalmente nos sonhos”, conta o escritor.

Artista

Miguel Jorge nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e posteriormente veio para Goiás. Formado em Farmácia e Bioquímica pela UFMG, além de Direito e Letras Vernáculas pela UCG, ele foi um dos fundadores do Grupo de Escritores Novos (GEN). Também foi por duas vezes presidente da UBE, seção de Goiás, dirigiu por duas vezes o Conselho Estadual de Cultura, integra atualmente os quadros de críticos de arte da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte) e AICA, a Associação Internacional no Brasil, e ocupa a cadeira de número 18, na Academia Goiana de Letras (AGL).

Ele recebeu diversos reconhecimentos e homenagens por seus trabalhos como o Prêmio ABCA para o romance: Veias e Vinhos, o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, para o romance Pão Cozido Debaixo de Brasa, o 2º Prêmio Centro Oeste da FUNARTE com a peça de teatro Matilda e o Prêmio Machado de Assis, concedido pela UBE do Rio de Janeiro, para a obra Minha Querida Beirute. Entre outros prêmios, no cinema ele também se destacou e seu roteiro de curta-metragem do Watáu recebeu o Prêmio de Incentivo Cultural, do Ministério da Cultura e foi filmado às margens do rio Araguaia, sob a direção de Débora Torres.

SERVIÇO

Lançamento do romance “Em Busca do Coração no Sábado à Noite”, de Miguel Jorge

Data: 14 de outubro, das 18 às 21h

Local: 3º piso, na praça de alimentação do Shopping Bougainville

Entrada gratuita