Magazine Em Goiânia, Festival Bon Odori 2019 comemora a nova era imperial no Japão Ingressos para a festa, que acontece nos dias 23 e 24 de agosto, já estão disponíveis

Celebrando os 111 anos da imigração japonesa no Brasil e a chegada da “reiwa”: a nova era imperial no Japão (que acompanhará o reinado do imperador Naruhito após a abdicação do trono de seu pai, Akihito), a 17ª edição do Bon Odori - o Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas, ocorre nos dias 23 e 24 de agosto (sexta e sábado), no Clube Kaikan, no Setor I...