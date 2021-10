Após um mês sem fazer shows, a dupla Márcio Leão e Aurélio volta ao palco do Velho Texas, em Goiânia, neste sábado (2), a partir das 22 horas, com entrada gratuita. A pausa se deu porque Márcio teve Covid-19. Com sintomas graves, o sertanejo chegou a ficar hospitalizado por sete dias. “Foi um trabalho intenso de fisioterapia em casa pra me recuperar, mas agora estou 100%”, comemora o músico.



O cantor Aurélio também teve Covid, mas apresentou apenas sintomas leves. Assim como o parceiro, ele está recuperado.



Com show eclético, a dupla passeia pelo sertanejo raiz, sertanejo contemporâneo, rock e pop. No repertório, Chitãozinho e Xororó, Milionário e José Rico, Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano se encontram com Legião Urbana, Capital Inicial, Bon Jovi, Robie Willians, U2, Alceu Valença e Zé Ramalho. O show terá duração de 3 horas, sem intervalo.



A apresentação também conta com músicas autorais, como a recém-lançada “A Minha Verdade”, que está disponível nas plataformas digitais. Márcio Leão e Aurélio estão juntos há 4 anos fazendo apresentações por todo estado de Goiás e também no Mato Grosso.



SERVIÇO

Show da dupla Márcio Leão e Aurélio

Data sábado (2/10)

Horário: 22 horas

Local: Velho Texas – Alameda Dr. Sebastião Fleuri, 61 - St. Marista, Goiânia