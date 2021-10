Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Os artistas 7 Copas e DJ Yanz se apresentarão nesta sexta-feira (15/10) com músicas do hip hop, funk, R&B, rap, além de brasilidades. O público poderá conferir todos esses ritmos a partir das 20h30. A entrada será R$ 20.



Com um ano de formação, o duo 7 Copas possui oito singles, e quatro deles contam com videoclipe, além de ter um EP ao vivo com nove faixas. A música de trabalho Louco Pra Te Ver totaliza mais de 500 mil streams nas plataformas digitais e videoclipe no Youtube. Além de músicas autorais, os jovens prometem interpretações de nomes como Charlie Brown Jr., 3030, Natiruts, Oriente, Hungria Hip Hop e muito mais.

No set de Yanz tocará Matuê, Froid, Recayd Mob, MC Caverinha, Kayblack, Primeiramente e entre outros do rap e funk brasileiro. O DJ e produtor musical tem uma carreira de quatro anos e promete tornar a pista bem animada

O público também poderá conferir a exposição Rogo Em Obras, que apresenta 45 trabalhos do artista plástico Ronan Gonçalves. Entre eles, estão pinturas de técnica mista, fotografias feitas em parceria com o fotógrafo Brummel Magalhães e a instalação Magdalena, uma arte suspensa construída a partir de coroas feitas de tecido, linha e arame.

SERVIÇO

Show com 7 Copas e DJ Yanz

Data: 15/10 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 20h30

Entrada: R$ 20

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Rogo Em Obras, exposição de Ronan Gonçalves– visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175