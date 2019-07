Magazine Desfile, apresentações e doação de animais agita evento pet no Vaca Brava Com entrada gratuita, 4º Dogs Day ocorre neste domingo (07), entre 14h e 18h

A quarta edição do Dogs Day, evento com entrada gratuita direcionado aos pets, será neste domingo (07), entre 14h e 18h, no Parque Vaca Brava, em Goiânia. Além dos animais e seus donos aproveitarem o momento para se divertir, o evento ainda terá apresentação de cães de pastoreio, a presença dos policiais com os cães do Bope, doação responsável de animais e desfil...