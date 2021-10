Magazine Depois de quase dois anos, Orquestra Filarmônica de Goiás retoma apresentações presenciais O concerto de abertura será realizado nesta terça-feira (26) no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, às 20h e com entrada franca

Após um ano e sete meses, a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) retomará as apresentações presenciais com um concerto de abertura nesta terça-feira (26), no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A apresentação está prevista para às 20h, com entrada franca, e será marcada pelas obras de Wagner, Enescu, Debussy e Nepomuceno. “Composições q...