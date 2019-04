Magazine Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá se apresentam em Goiânia Turnê comemora os 30 anos de lançamento dos álbuns “Dois” e “Que País é Este”, da Legião Urbana

Muito rock de qualidade é o que o público pode esperar do show de Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá, que será apresentado no dia 30 de abril (terça-feira), no Flamboyant In Concert, em Goiânia. O show comemora os 30 anos de lançamento dos álbuns “Dois” e “Que País é Este”, da Legião Urbana. Entre as canções que fazem parte estão “Tempo Perdido”, “Quase...