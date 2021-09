Magazine Coro Sinfônico de Goiânia se apresenta neste domingo (12) no Parque Areião Repertório e arranjos de clássicos da MPB farão parte do espetáculo

Neste domingo (12), às 10h30, acontece no Anfiteatro Natural do Parque Areião, na região sul da capital, mais uma edição do projeto Música no Parque, promovido pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. Quem irá se apresentar é o Coro Sinfônico de Goiânia, que trará para o palco repertório e arranjos de clássicos da MPB sob a regência da maestrina Katarine Araújo. “É mais u...