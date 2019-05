Magazine Conhecidos pelo hit 'Only You', The Platters faz apresentação única em Goiânia Desde o início dos “Anos Dourados da Música”, na década de 50, o grupo americano conta com grandes canções, que conseguiu obter prestígio no mundo inteiro, além de conquistar milhões de fãs

O grupo americano The Platters, conhecidos pela música "Only You", faz uma apresentação única no dia 25 de maio (sábado), às 21h, no Teatro Sesi, em Goiânia. Com mais de 50 anos de carreira, eles prometem relembrar os grandes sucessos que fizeram vender mais de 100 milhões de discos pelo mundo. Os cantores Kevin Carrol, Ronn Howard, Samuel Ceaser e Farah Melanson assegu...