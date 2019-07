Magazine Confira a programação de férias do mês de julho do Sesc Goiás Exposições, oficinas, teatro, cursos, gincanas e recreação aquática estão entre as opções

As férias escolares de julho são uma oportunidade para as crianças aproveitarem as diversas atividades de lazer e cultura disponíveis no Sesc Goiás. Veja abaixo as opções: Colônia Azul – Projeto para crianças autistas A Colônia Azul é um projeto experimental exclusivo para crianças autistas. Cada criança poderá levar até dois acompanhantes. Todas as atividades serão ...