ESTREIAS

Patrulha Canina – O Filme

EUA, 2021. Direção de Cal Brunker. Animação de comédia, 1h26. Comédia, Livre. Dublado. Buriti 3, às 16h e 19h (sábado e domingo, extra às 15h). Cineflix Aparecida 3, às 17h20 e 19h20 (sábado, extra às 15h20, e domingo, extra às 14h20). Cinemark Flamboyant 2, às 14h25 e 16h50 (sábado e domingo, às 13h20 e 16h). Cinemark Flamboyant 4, às 17h35. Cinemark Passeio 1, às 15h40 (domingo, às 15h10). Cinemark Passeio 2, às 14h40 e 16h55 (domingo, às 13h30 e 16h55). Cinépolis Cerrado 6, às 14h, 16h e 18h15. Kinoplex Goiânia 1, às 14h50, 16h50 e 18h50. Multicine Cidade Jardim 3, às 15h15 e 18h45 (sábado e domingo, às 14h40, 16h40 e 18h45). O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura.

Maligno

EUA, 2021. Direção de James Wan. Com Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young. Terror, 1h51. 16 anos, Legendado e dublado. Cine Ritz 2, dubl., às 14h45. Cine Ritz 2, dubl., às 1915. Cine Ritz 2, leg., às 21h30. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h45, 19h10 e 21h35 (domingo, às 15h45, 18h10 e 20h35). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 18h25 e 21h10 (somingo, às 17h50 e 20h50). Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 14h40. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 16h15, e leg., às 19h e 21h50. Cinemark Passeio 1, leg., às 21h40. Cinemark Passeio 3, dubl., às 15h10, 17h55 e 20h40. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 13h30 (somente sábado e domingo), 16h15 e 19h, e leg., às 21h40. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 14h10 (exceto sábado e domingo) 16h40. Madison passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

EM CARTAZ

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis 12

EUA, 2021. Direção de Destin Daniel Cretton. Com Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina. Ação, 2h12. Buriti 2, dubl., às 16h e 21h20. Buriti 4, dubl., às 19h. Buriti 5, dubl., às 17h20 e 20h10 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cine Ritz 1, dubl., às 16h e 18h, e leg., às 21h (domingo, extra às 11h, dubl.). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h (sábado e domingo, às 15h), 18h45 e 21h30. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 19h (sábado e domingo, às 18h) e 21h45. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 15h30 (domingo, às 15h), 18h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 5, 3D, dubl., às 16h20 (domingo, às 16h20) e leg, às 20h). Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 14h50 e 18h, e leg., às 21h. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 17h30 e 20h30. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30. Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h50 e 17h50 (domingo, às 14h30 e 17h50), e leg., às 21h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h30 e 20h30. Cinemark Passeio 7, 3D, dubl.,, às 17h (domingo, às 16h20), e 3D, leg., às 20h. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 13h (somente sábado e domingo), 15h45, 18h30 e 21h15. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h45 e 17h45, e leg., às 20h45. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h45 (somente sábado e domingo), 16h30, 19h15 e 22h. Kinoplex Goiânia 3, dul., às 15h30 (soente sábado e domingo) e 18h20,e leg., às 21h10.Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h, 17h50 e 20h40. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 14h30, 17h20 e 20h10. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 16h10 e 19h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h30 e 20h30 (sábado e domingo, às 14h50, 17h40 e 20h30). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 19h30. Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Uma Noite de Crime – A Fronteira

EUA 2021. Direção de Everardo Gout. Com Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda, Will Patton. Terror, 1h43. Dublado, 16 anos. Buriti 4. às 21h45. Cineflix Aparecida 4, às 21h20 (domingo, às 20h20). Adela e seu marido Juan vivem no Texas, onde Juan trabalha como ajudante de fazenda para a rica família Tucker. Juan impressiona o patriarca de Tucker, Caleb, mas isso alimenta a raiva e o ciúmes do filho de Caleb, Dylan. Na manhã seguinte ao expurgo, uma gangue mascarada de assassinos ataca a família Tucker, incluindo a esposa de Dylan e sua irmã, forçando as duas famílias a se unirem e lutarem enquanto o país se transforma em caos e os Estados Unidos começam a se desintegrar em torno deles.

After: Depois do Desencontro

EUA, 2021. Direção de Castille Landon. Com Arielle Kebbel, Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mira Sorvino, Carter Jenkins, Louise Lombard, Stephen Moyer, Chance Perdomo, Rob Estes, Kiana Madeira, Frances Turner, Angela Sari. Drama, 1h38. Legendado e dublado, 16 anos. Buriti 4, dubl., às 16h50. Buriti 6, dubl., às 19h20. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 17h e 19h10 (domingo, às 16h e 18h10). Cinemark Flamboyant 2, leg., às 19h10 e 21h40. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 14h20 (domingo, às 13h50). Cinemark Passeio 1, dubl., às 18h40. Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h35 (domingo, às 13h50). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 13h10 (somente sábado e domingo), 15h30 e 18h, e leg., às 10h15. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 19h10. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 20h45. Assim que Tessa toma a maior decisão da sua vida, tudo muda. Revelações inesperadas sobre sua família, e depois sobre Hardin, colocam tudo o que eles sabiam antes em dúvida e tornam mais difícil reivindicar um futuro juntos. Conseguirá o amor dos dois ultrapassar todos os obstáculos?

A Lenda de Candyman

EUA, 2021. Direção de Nia DaCosta. Com Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett. Terror, 1h31. 16 anos. Legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 17h15.Cine Ritz 2, dubl., às 13h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h45. Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright, se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. Contudo, quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman.

Infiltrado

EUA e Reino Unido,. Direção de Guy Ritchie. Com Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett. Suspense, 1h59. 16 anos, Legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h30. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 20h30. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 21h20. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 17h10. Um misterioso homem conhecido como Harry trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

Pedro Coelho – O Fugitivo

EUA, Austrália, Reino Unido, Canadá e Índia, 2021. Direção de Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo. Live action, Comédia, 1h33. Livre. Dublado. Buriti 4, às 14h45. Cineflix Aparecida 4, às 15h (sábado) e 14h (somingo). Multicine Cidade Jardim 2, às 15h10. Bea, Thomas e os coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua familia arrisca tudo para conseguir achá-lo, enqunato ele encara uma jornada de autoconhecimento.

Free Guy – Assumindo o Controle

EUA, 2021. Direção de Shawn Levy. Com Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery. Comédia, 1h55. 12 nos. Legenddo e dublado. Buriti 2, dubl., às 18h50. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 15h35 (domingo, às 14h50). Cinemark Passeio 6, dubl., às 14h30. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 1h40 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 13h40 (somente sábado e domingo). Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista videogame de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

O Poderoso Chefinho 2: Negócio de Família

EUA, 2021. Direção de Tom McGrath. Animação, 1h47. Dublado. Buriti 6, às 14h55. Cine Ritz 2, às 11h (somente domingo). Cinemark Flamboyant 8, às 14h30. O filme acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

O Esquadrão Suicida

EUA, 2021. Direção de James Gunn. Com Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman. Aventura, 2h12. Legendado e dublado. 16 anos. C1>Buriti 3, dubl., às 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 16h45. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h15 (domingo, às 20h15). Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 20h40. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 13h50 (somente sábado e domingo). O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de destruição com o coronel Rick Flag.

Um Lugar Silencioso - Parte 2

EUA, 2021. Direção de John Krasinski. Com Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Suspense. 1h37. Legendado. 14 anos. Kinoplex Goiânia 4, às 13h (somente sábado e domingo). A família Abbott precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças.

Velozes e Furiosos 9

EUA, 2021. Direção de Justin Lin. Com Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Suspense de ação, 2h23. Dublado, 14 anos. Cine Ritz 1, às 13h30. Cinemark Passeio 2, às 19h10. Dominic Toretto e Letty vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob. Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher, vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han, que todos acreditavam estar morto.