Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

ESTREIAS

A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado

EUA, 2021. Direção de Noel Cleary e Alexs Stadermann. Animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 6, às 14h45 e 16h40. Cineflix Aparecida 4, às 17h (sábado e domingo, extra às 17h). Cinemark Flamboyant 3, às 14h20 e 16h50. Cinépolis Cerrado 7, às 16h (sábado e domingo, extra às 13h45). Kinoplex Goiânia 6, às 14h20 e 16h20. Quando Maya, uma pequena abelha teimosa, e seu melhor amigo Willi resgatam uma formiga princesa, eles se percebem no meio de uma batalha épica de insetos que as levará a novos e estranhos mundos, onde a amizade entre eles será testada até o limite.

A Casa Sombria

EUA, 2021. Direção de David Bruckner. Com Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit. Suspsnse, 1h48. Legendado e dublado, 12 anos. Buriti 5, dubl., às 15h50, 19h10 e 21h30. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h50, 19h15 e 21h30. Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 15h30, leg., às 20h50 (sábado e domingo, extra às 18h10). Cinemark Passeio 5, dubl., às 15h15, 18h e 20h50. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h45, 17h30 e 19h50, leg., às 22h15. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 14h, 19h e 21h20. Lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver.

A Chorona - É Impossível Fugir do Passado

Guatemala e México, 2021. Direção de Jayro Bustamante. Com María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Margarita Kénefic. Drama, 1h37. Dublado, 14 anos. Buriti 6, dubl., às 19h40 e 21h45. Alma e seus filhos são assassinados no conflito armado da Guatemala. Trinta anos depois, é instaurado um processo criminal contra Enrique, um general aposentado que supervisionou o genocídio. Mas ele é absolvido por meio de um julgamento e o espírito de La Llorona é desencadeado para vagar pelo mundo como uma alma perdida entre os vivos. À noite, Enrique começa a ouvi-la lamentar. Sua esposa e filha acreditam que ele está tendo crises de demência relacionadas ao Alzheimer. Mal poderiam suspeitar que sua nova governanta, Alma, está lá para cumprir a vingança que o julgamento não foi capaz de fazer.

No Ritmo do Coração

EUA, e França, 2021. Direção de Siân Heder. Com Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez. Drama, 1h51. Legendado e dublado, 14 anos. Buriti 1, dubl., às 15h30 e 18h50. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h30 (sábado e domingo, extra às 14h10), leg., às 18h50 e 21h10. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 17h35, leg., às 20h20. Cinemark Passeio 7, dubl., às 15h50 e 21h10. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h, 16h30 e 19h, leg., às 21h30. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h40, 19h10 e 21h30. Uma família com deficiência auditiva comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby, a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia a dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música. A jovem, então, precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

Garota da Moto

Brasil, 2021. Direção de Luis Pinheiro. Com Elenco: Maria Casadevall, Kevin Vechiatto, Felipe Montanari. Drama, 1h25. 14 anos. Cinemark Passeio 6, às 14h50. Cinemark Passeio 7, às 18h45. Cinépolis Cerrado 4, às 17h45 e 20h. Joana, uma jovem mãe que trabalha como motogirl e que descobre acidentalmente uma fábrica em que mulheres refugiadas são exploradas como escravas. Quando Joana enfrenta os bandidos e liberta as reféns, ela acaba atraindo para si um novo problema: o chefe de segurança que controlava o esquema. Ele decide que vai matar Joana e quem mais estiver com ela. A motoqueira precisará defender não só o filho e a si mesma, mas todos na escola do menino.

EM CARTAZ

Escape Room 2: Tensão Máxima

EUA, 2021. Direção de Adam Robitel. Com Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel. Terror, 1h28. 14 anos, Legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 14h50 e 19h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 18h40. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 19h20, leg., às 21h50. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 15h10. Cinemark Passeio 1, dubl., às 16h45, 19h10 e 21h40. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 20h e 22h10. Kinoplex Goiânia, leg., às 14h40 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h40. Inadvertidamente, seis pessoas ficam trancadas numa sucessão de salas de fuga, lentamente descobrindo o que têm em comum para sobreviver... e descobrindo que todas elas já jogaram este jogo antes.

Mate ou Morra

EUA, 2021. Direção de Joe Carnahan. Com Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts. Suspense de ficção científica, 1h41. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h e 21h20. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 19h30 e 22h. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h e 17h30. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 22h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h30. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 20h25. A história de Roy Pulver, um oficial da polícia aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

Patrulha Canina – O Filme Livre

EUA, 2021. Direção de Cal Brunker. Animação de comédia, 1h26. Comédia, Livre. Dublado. Buriti 2, às 17h50. Buriti 4, às 16h. Cineflix Aparecida 1, às 16h40 (sábado e domingo, extra às 14h40). Cinemark Flamboyant 2, às 16h20. Cinemark Flamboyant 7, às 14h50 e 17h15. Cinemark Passeio 3, às 14h30, 17h10 e 19h45. Cinépolis Cerrado 6, às 15h30 e 17h40 (sábado e domingo, extra às 13h30). Kinoplex Goiânia 5, às 14h50, 16h50 e 18h50. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h45, e 17h30. O filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura.

Maligno

EUA, 2021. Direção de James Wan. Com Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young. Terror, 1h51. 16 anos, Legendado e dublado. Buriti 4,dubl., às 20h20. Cine Ritz 2, dubl., às 18h30 e 20h30. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 20h40. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 18h45, leg., às 21h30. Cinemark Passeio 3, dubl., às 22h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 20h45. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 20h50. Madison passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis 12

EUA, 2021. Direção de Destin Daniel Cretton. Com Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina. Ação, 2h12. 12 anos Legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 21h15. Buriti 2, dubl., às 15h10 e 19h45. Buriti 3, dubl., às 16h45. Cine Ritz 2, dubl., às 13h30 e 16h (domingo, extra às 11 horas na sala 1). Cineflix Aparecida 5, dubl., às 18h e 20h45 (sábado e domingo, extrea às 15h15). Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 15h20, e 3D, leg., às 18h30 e 21h40. Cinemark Flamboyant 6, dubl., às 17h25, leg., às 20h30. Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 14h30, leg., às 18h e 21h10. Cinemark Passeio 2, dubl., às 20h10. Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h30 e 21h30, e 3D, dubl., às 18h30. Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h55 e 21h. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 14h15, 17h15 e 20h15. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 15h15, 18h15 e 21h15. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 15h30 e 18h20, leg., às 21h10. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h30, 17h20 e 20h10. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h45 e 19h45. Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

After: Depois do Desencontro

EUA, 2021. Direção de Castille Landon. Com Arielle Kebbel, Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mira Sorvino, Carter Jenkins, Louise Lombard, Stephen Moyer, Chance Perdomo, Rob Estes, Kiana Madeira, Frances Turner, Angela Sari. Drama, 1h38. Legendado e dublado, 16 anos. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 15h. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h10 (somente sábado e domingo). Assim que Tessa toma a maior decisão da sua vida, tudo muda. Revelações inesperadas sobre sua família, e depois sobre Hardin, colocam tudo o que eles sabiam antes em dúvida e tornam mais difícil reivindicar um futuro juntos. Conseguirá o amor dos dois ultrapassar todos os obstáculos?

Infiltrado

EUA e Reino Unido,. Direção de Guy Ritchie. Com Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett. Suspense, 1h59. 16 anos, Dublado. Cinépolis Cerrado 7, às 18h. Um misterioso homem conhecido como Harry trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

O Poderoso Chefinho 2: Negócio de Família

EUA, 2021. Direção de Tom McGrath. Animação, 1h47. Dublado. Buriti 4, às 18h. Cine Ritz 2, às 11h (somente domingo). Cinemark Flamboyant 6, às 14h40. Multicine Cidade Jardim 3, às 15h10 e 19h. O filme acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Uma Noite de Crime – A Fronteira

EUA, 2021. Direção de Everardo Gout. Com Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas. Suspense, 1h44. Dublado, 16 anos. Cine Ritz 1, às 14h, 16h, 18 e 20h. Adela e seu marido Juan vivem no Texas, onde Juan trabalha como ajudante de fazenda para a rica família Tucker. Juan impressiona Caleb, mas isso alimenta a raiva e o ciúmes de Dylan, seu filho. Na manhã seguinte ao expurgo, uma gangue mascarada de assassinos ataca a família Tucker, incluindo a esposa de Dylan e sua irmã, forçando as duas famílias a se unirem e lutarem enquanto o país se transforma em caos e os Estados Unidos começam a se desintegrar em torno deles.

Free Guy – Assumindo o Controle

EUA, 2021. Direção de Shawn Levy. Com Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery. Comédia, 1h55. 12 anos. Dublado. Kinoplex Goiânia 2, às 16h30. Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista videogame de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.