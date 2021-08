Estreia

Caminhos da Memória

EUA, 2021. Direção de Lisa Joy. Com Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton. . Suspense de ficção científica, 1h56. 14 anos. Legendado e dublado. Buriti 3 , dubl., às 19h e 21h30. Buriti 4 , dubl., às 16h (sábado e domingo, às 14h30 e 17h). Cinemark Flamboyant 2 , leg., às 14h50, 17h40 e 20h45. Cinemark Flamboyant 3 , dubl., às 15h e 17h25, e leg., às 19h55. Kinoplex Goiânia 1 , leg., às 15h30 e 20h30. Em um futuro distópico no qual Miami sofreu severas consequências com o aquecimento global e tornou-se praticamente submersa, um investigador particular de Miami é uma das maiores referências quando se trata de recapturar memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a seus contratantes. Mas quando ele percebe um conflito pessoal com uma de suas clientes, a situação torna-se complicada.

Free Guy – Assumindo o Controle

EUA, 2021. Direção de Shawn Levy. Com Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery. Comédia, 1h55. 12 nos. Legendado e dublado. Buriti 2 , dubl., às 15h40, 19h10 e 21h40 (sábado e domingo, às 14h15, 16h40, 19h10 e 21h40). Buriti 6 , leg., às 19h20. Cinemark Flamboyant 1 , dubl., às 16h20, e leg., às 19h10 e 22h. Cinemark Flamboyant 8 , dubl., às 18h30, 3D, dubl., às 15h40, e 3D, leg., às 21h20. Cinemark Passeio 4 , dubl., às 16h10 e 21h50, e 3D, dubl., às 19h. Cinemark Passeio 7 , dubl., às 15h30, 18h20 e 21h10. Cinépolis Cerrado 1 , dubl., às 14h30, e 3D, dubl., às 17h15 e 20h. Cinépolis Cerrado 5 , dubl., às 15h30, 18h15 e 21h. Kinoplex Goiânia 1 , dubl., às 13h (somente sábado e domingo) e 18h. Kinoplex Goiânia 4 , leg., às 14h (somente até domingo), 16h30, 19h e 21h30. Kinoplex Goiânia 6 , dubl., às 15h40 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 3 , dubl., às 15h35, 18h05 e 20h30. Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista videogame de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

Em cartaz

O Homem nas Trevas 2

EUA, 2021. Direção de Rodolfo Sayagues. Com Stephen Lang, Brendan Sexto, Madelyn Grace. Terror, 1h38. 14 anos. Legendado e dublado. Buriti 6 , dubl., às 17h10 e 21h45. Cinemark Flamboyant 5 , dubl., às 22h15. Cinemark Passeio 5 , dubl., às 15h20, 18h e 20h40. Cinépolis Cerrado 3 , dubl., às 18h45 e 21h15. Kinoplex Goiânia 2 , leg., às 21h20. A trama se passa diversos anos após o primeiro filme, com o homem cego vivendo uma vida tranquila... até que os pecados do seu passado o encontram. O homem cego tem vivido em uma cabana isolada após adotar uma garotinha de um orfanato. A vida tranquila deles é perturbada quando um grupo de sequestradores aparece e pega a criança, forçando o homem cego a deixar seu lar para salvá-la.

Dois + Dois

Brasil, 2021. Direção de Marcelo Saback. Com Marcelo Serrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues, Marcelo Laham. Comédia, 1h20. 16 anos. Buriti 3 , às 14h (somente sábado e domingo). Cine Ritz 1 , às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (domingo, extra às 11 h). Diogo e Emília estão juntos há 16 anos, têm uma filha adolescente, e passam por uma fase entediante. Mas tudo vira de cabeça pra baixo quando eles descobrem que os melhores amigos, Ricardo e Bettina, têm um casamento aberto. Mais do que isso, são adeptos da prática de troca de casais. É aí que começam acontecimentos que vai abalar a vidinha mais ou menos do casal. Será que eles vão deixar o ciúmes de lado e acabar aderindo à prática?

O Poderoso Chefinho 2: Negócio de Família

EUA, 2021. Direção de Tom McGrath. Animação, 1h47. Dublado. Buriti 1 , às 15h30 e 18h50 (sábado e domingo, extra às 1h410). Cine Ritz 2 , às 13h30 (domingo, extra à 11h). Cinemark Flamboyant 5 , às 14h25, 17h e 19h40. Cinemark Flamboyant 6 , às 15h20 e 18h. Cinemark Passeio 1 , às 14h30, 17h10 e 19h45. Cinemark Passeio 6 , às 16h10. Cinépolis Cerrado 3 , às 15h50 (sábado e domingo, extra às 13h30). Cinépolis Cerrado 6 , às 14h, 16h30 e 19h. Kinoplex Goiânia 2 , às 14h10 (somente até domingo), 16h25 e 18h50. Multicine Cidade Jardim 2 , às 14h40 e 17. O filme acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

O Esquadrão Suicida

EUA, 2021. Direção de James Gunn. Com Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman. Aventura, 2h12. Legendado e dublado. 16 anos. Buriti 1 , dubl., às 21h10. Buriti 4, dubl.., às 19h30. Buriti 5 , dubl., às 16h30 e 20h20 (sábado e domingo, às 14h40, 17h30 e 20h20). Cine Ritz 2 , dubl., às 15h30 e 17h45. Cinemark Flamboyant 4 , dubl., às 15h30, 18h45 e 21h50. Cinemark Flamboyant 7 , dubl., às 14h40, 17h50 e 21h. Cinemark Passeio 2 , dubl., às 14h40, 17h45 e 20h50. Cinemark Passeio 3 , dubl., às 15h10, 18h15 e 21h30. Cinépolis Cerrado 2 , dubl., às 13h45, 16h45 e 19h45. Cinépolis Cerrado 7 , dubl., às 20h45. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 15h20, 18h15 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 1 , dubl., às 15h15 e 19h45. O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de destruição com o coronel Rick Flag.

Tempo

EUA, 2021. Direção de M. Night Shyamalan. Com Gael García Bernal, Vicky Krieps e Rufus Sewell. 1h48 minutos. Suspense. Legendado. 14 anos. Cinemark Flamboyant 3 , às 22h20. O filme acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas.

Um Lugar Silencioso - Parte 2

EUA, 2021. Direção de John Krasinski. Com Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Suspense. 1h37. Legendado e dublado. 14 anos. Cinemark Passeio 1 , dubl., às 22h20. Cinépolis Cerrado 6 , dubl., às 21h30. Kinoplex Goiânia 6 , leg., às 18h40 (exceto sábado e domingo) e 21h (somente sábado e domingo). A família Abbott precisa enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto luta pela sobrevivência em silêncio. Forçados a se aventurar no desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças .

Space Jam: Último Legado

EUA, 2021. Direção de Malcolm D. Lee. Com LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green. Aventura, 1h56. Dublado. Livre. Kinoplex Goiânia 5 , às 12h50 (somente sábado e domingo). A inteligência artificial Al G sequestra o filho de LeBron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens.

Os Croods 2 - Uma Nova Era

EUA, 2021. Direção de Dan Hageman, Kevin Hageman. Animação, 1h35. Livre, Dublado. Kinoplex Goiânia 6, às 13h30 (somente sábado e domingo). Em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram nesse lugar: os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

Velozes e Furiosos 9

EUA, 2021. Direção de Justin Lin. Com Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Suspense de ação, 2h23. Dublado, 14 anos. Buriti 3 , dubl., às 16h10. Cine Ritz 2, leg., às 20h. Cinemark Flamboyant 6 , leg., às 20h35. Cinemark Passeio 6 , dubl., às 18h45 e 21h55. Cinépolis Cerrado 7 , dubl., às 14h45 e 17h45. Kinoplex Goiânia 6 , leg., às 21h (exceto sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2 , dubl., às 19h15. Dominic Toretto e Letty vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob. Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher, vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han, que todos acreditavam estar morto.

