Magazine Confira a programação da quarta temporada do Deu Praia 2019 Evento terá quase dois meses de duração com muita música, festas temáticas, piscina de ondas, gastronomia, esporte e espaço para crianças

A quarta edição do festival Deu Praia inicia no dia 15 de junho e segue até 11 de agosto, com uma extensa programação de shows, festas temáticas, piscina de ondas, áreas gastronômicas e espaços exclusivos para as crianças e para a prática de esporte. Tudo isso acontece no complexo Deu Praia, na BR-153, por onde devem passar cerca de 80 mil pessoas. A programação musica...