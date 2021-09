Magazine Concerto 'Travessia' é atração gratuita no Teatro Goiânia nesta quinta (16) O coral tem repertório musical da MPB e apresentará arranjos feitos para coro à cappella, com o acompanhamento de instrumentos de percussão em algumas músicas

Nesta quinta-feira (16), às 20h, o Coro Sinfônico de Goiânia apresenta no Teatro Goiânia o espetáculo "Travessia", com entrada gratuita. O coral tem repertório musical da MPB e apresentará arranjos feitos para coro à cappella, com o acompanhamento de instrumentos de percussão em algumas músicas. A regência do concerto será da maestrina Katarine Araújo. A aprese...