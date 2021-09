Magazine Concerto gratuito com Banda Juvenil e Brasil In Trio acontece nesta terça (28), em Goiânia Apresentação terá música brasileira com composições populares e folclóricas

Acontece nesta terça-feira (28), às 20h, no Teatro Goiânia, o concerto com a Banda Juvenil de Goiânia e Brasil In Trio. A apresentação terá música brasileira com composições populares e folclóricas. A entrada é gratuita e limitada a 350 pessoas, por ordem de chegada, conforme estabelecido em decreto municipal. Todos os protocolos sanitários serão obedecidos e os m...