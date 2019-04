Magazine Com mais de 200 figurinos, musical 'A Bela e a Fera In Concert' será apresentado em Goiânia Espetáculo terá sessão única com mais de 30 integrantes

O espetáculo “A Bela e a Fera In Concert”, será apresentado no sábado (27), a partir das 16h30, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. A produção conta com mais de 30 integrantes e possui mais de 200 figurinos. Mesmo a história sendo bastante conhecida, o musical inova ao fazer uma releitura do clássico com o uso de tecnologia para a criação dos cenários. As pro...