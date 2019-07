Magazine Com entrada gratuita e roteiro educativo, espetáculo promete cativar crianças e adultos em Goiânia Peça "Luas e Luas" será apresentada nesta terça-feira (23), pelo Grupo Zabriskie Teatro, às 19h30

O espetáculo "Luas e Luas", do Grupo Zabriskie Teatro, será apresentado nesta terça-feira (23), às 19h30, no encerramento do "Teatro no Garden", no Flamboyant Shopping, em Goiânia. Com entrada gratuita e roteiro educativo, a peça estimula o universo lúdico da criançada e promete cativar toda a família com mais uma aventura de Juca Mole e Ana Banana. O público tam...