Magazine 'Comédia ao Vivo' apresenta temporada em Goiânia Grupo vai fazer shows nos dias 5, 12, 19 e 26 de junho no Teatro da PUC

Rir é sempre bom e motivos para isso não vão faltar com o grupo Comédia ao Vivo, que pela primeira vez, faz uma temporada em Goiânia todas as quartas-feiras de junho (5,12,19 e 26), sempre às 19h30, no Teatro da PUC, no Jardim Goiás. O elenco é formado por Luiz França e Fabio Rabin, que estão desde a formação original no grupo, um dos mais antigos em atividade. As apr...