Clube Retrô comemora aniversário de 5 anos com show no Bolshoi

A banda Clube Retrô comemora 5 anos com um show nesta sexta-feira (06), a partir das 22h, no Bolshoi Pub, no Setor Bueno, em Goiânia. O grupo de pop rock é formado pelo vocalista Ewerton Santos, Alessandro Nunes (vocal e guitarra), Jason Veronez (bateria e vocal), Rafael Medeiros (teclados e vocal) e Junior (baixo e vocal). O show do Clube Retrô hoje é um genuín...