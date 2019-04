Magazine Circo Laheto se apresenta na Estação Turma da Mônica, em Goiânia Participantes vão ter uma programação especial neste domingo (28)

A brincadeira está garantida com o Circo Laheto e a Estação Turma da Mônica neste domingo (28), a partir das 16h, no Shopping Cerrado, em Goiânia. Os participantes vão curtir um grande espetáculo do circo e ainda curtir os brinquedos da Estação Turma da Mônica. Visualizar esta foto no Instagram. &nbs...