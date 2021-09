A série Mulheres Fundamentais homenageia a professora universitária e pianista Brasilete Caiado com um tributo musical neste sábado (4), às 10 horas, no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. Quem comanda a apresentação é a também pianista e professora Consuelo Quireze Rosa.

A série integra o Programa 20 Anos Patrimônio Mundial, que celebra as duas décadas do reconhecimento pela Unesco da cidade de Goiás como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A programação se iniciou no mês de junho e segue até março de 2022.

Na ocasião, haverá também o lançamento do Selo de Qualidade Brasilete Caiado, para distinguir produtos e serviços condizentes com os modos locais, e uma exposição de suas fotografias no site www.portal.goiaspatrimoniomundial.com.br.

Todos os tributos musicais que integram a programação tem curadoria do maestro Fernando Cupertino e ocorrem no mês de nascimento das pessoas homenageadas. Em agosto, Cora Coralina e Leodegária de Jesus foram saudadas. O Programa 20 Anos Patrimônio Mundial é uma realização do Instituto Biapó e do Museu Casa de Cora Coralina.

Em respeito às medidas sanitárias, a capacidade do local será reduzida para 50% do público e o uso de máscara é obrigatório. É possível reservar lugares através do WhatsApp.

A homenageada

Pianista diplomada pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro, Brasilete Caiado foi professora e uma das fundadoras da Faculdade de Direito e Filosofia de Goiás. Também foi personagem fundamental na luta pela defesa do título da antiga capital do Estado de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, presidindo o Movimento Pró-Cidade de Goiás, que se iniciou em 1998. Era filha do ex-governador de Goiás, Brasil Caiado, e foi uma das responsáveis pela formação do arquivo documental do município. Brasilete morreu em 20 de setembro de 2003, aos 72 anos.



SERVIÇO

Tributo Musical a Brasilete Caiado

Data: 4 de setembro (sábado)

Horário: 10 horas

Local: Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás

Reservas de lugares através do WhatsApp: (62) 99670 4296 (José Filho)



SAIBA MAIS

Especial Cidade de Goiás - 20 anos de Patrimônio Histórico da Humanidade

• Cidade de Goiás comemora 20 anos da concessão do título de Patrimônio da Humanidade

• Questão ambiental tem avanços e impasses na cidade de Goiás

• Rio Vermelho, na cidade de Goiás, alterna entre a beleza e a fúria

• Preservar casario tombado é desafio para a cidade de Goiás