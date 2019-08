Magazine Chefs Erick Jacquin, Jimmy Ogro e Ian Baiocchi vão dar aulas de gastronomia de graça em Goiânia Evento ainda terá Mercadinho Gourmet e restaurantes com menus promocionais entre R$ 11,90 e R$ 49,90

Os chefs Erick Jacquin, Jimmy Ogro e Ian Baiocchi estão entre os renomados profissionais da gastronomia que vão dar aulas gratuitamente durante o "Temporada Gourmet" que ocorre no Goiânia Shopping, entre os dias 4 e 15 de setembro. O evento ainda vai contar com a presença do vice-campeão da 2ª edição do MasterChef, Raul Lemos, e mais algumas estrelas da gas...