Magazine Canto da Primavera 2021 está com inscrições abertas para músicos, bandas e conjuntos Prazo vai até o dia 18 de outubro; esta é a primeira edição do evento desde 2018

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Canto da Primavera - Mostra Nacional de Música de Pirenópolis. As inscrições começaram nesta segunda-feira (20), e os interessados em participar do evento têm até 18 de outubro para se candidatar pelo site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br. As apresentações serão realizadas presencialmente entre os dias 30 de novembro ...