Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O jogo de computador League of Legends (LOL) é um dos mais populares do mundo. Para além do sucesso entre os jogadores, o gênero de batalha atrai a atenção de quem deseja assistir às competições e torcer. Neste final de semana, 18 e 19 de setembro, acontece o 1º Campeonato de League of Legends (LOL) do interior de Goiás, organizado pela operadora de internet Opyt. A atração pode ser acompanhada gratuitamente pela conta oficial da Opyt E-Sports na Twitch, a partir das 14h.

E-sports são competições de jogos online que movimentam o universo de diversão de jovens e adultos por meio de torneios avaliados por diversas categorias. O evento oferecerá premiações que somam R$ 3 mil. Além disso, quem pontuar melhor na fase de grupos e na final irá ganhar 1 kit gamer Razer, o que consiste em teclado, mouse e fones de ouvido.

League of Legends é um jogo de estratégia em que duas equipes de cinco poderosos campeões se enfrentam para destruir a base uma da outra. No ano que completou uma década, em 2019, o jogo atingiu a marca de 8 milhões de participantes online ao mesmo tempo, de acordo com a Riot Games.

O mercado de games gera oportunidades para a formação de times e promove o relacionamento entre marcas, jogadores e treinadores. Segundo a Newzoom, empresa analista do mercado, há cerca de 2.7 bilhões de jogadores atualmente, equivalente a 35% da população mundial, alcançando uma receita de US $200 bilhões até 2023.

SERVIÇO

1º Campeonato de League of Legends

Data: 18 e 19 de setembro

Horário: a partir das 14h

Local de transmissão: conta oficial da Opyt E-Sports na plataforma Twitch