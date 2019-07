Magazine Buteco do Gusttavo Lima em Goiânia: veja dia e como comprar ingressos No repertório, o artista canta clássicos do sertanejo romântico, raiz e modão, além de canções inéditas compostas por ele mesmo

O cantor Gusttavo Lima traz seu show "Buteco" para Goiânia no dia 29 de setembro (domingo), que será realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, a partir das 15h. No repertório, o artista canta clássicos do sertanejo romântico, raiz e modão, além de canções inéditas compostas por ele mesmo. O projeto faz parte da fase em que Gusttavo cantav...