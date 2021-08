A terceira edição da BIS - Bienal Internacional do Cinema Sonoro será realizada de forma totalmente virtual pela primeira vez entre 2 e 5 de dezembro de 2021. As inscrições estão abertas para curtas e longas-metragens até o dia 29 de agosto de 2021 através da plataforma FilmFreeway. Para regulamento e link de inscrição, acesse o site www.filmfreeway.com/bis.



Desde o seu ano de estreia na cidade de Goiânia, em 2017, a BIS propõe uma visão original do cinema contemporâneo, focada no desenvolvimento dos aspectos sonoros. Os filmes selecionados para a terceira edição serão exibidos através do Belas Artes À La Carte, plataforma de streaming do tradicional Cine Belas Artes, em São Paulo.



Nas edições passadas, o festival contou com convidados como Zé Miguel Wisnik, Daniel Deshays, Ricardo Cutz e Miguel Hernandez ministrando palestras e masterclasses. A abertura da edição passada, em 2019, contou com uma sessão do filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, premiado no Festival de Cannes com o Prêmio do Júri, e o encerramento foi marcado pelo show O Som da Imagem, de Hamilton de Holanda.