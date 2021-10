Magazine Bicicleta Sem Freio faz painel gigante no Jardim Goiás, em Goiânia Com cerca de 140 metros quadrados, mural do consagrado duo goiano mistura abstração e explosão de cores

Consagrado internacionalmente, o duo de arte urbana Bicicleta Sem Freio (BSF) faz nova obra em Goiânia, dessa vez no Jardim Goiás. O painel gigante, que está instalado na Rua 72, esquina com a Avenida H, será aberto à visitação nesta terça-feira (5/10), em um evento às 18 horas. No entanto, quem passa pelo local já consegue ver a obra. Com cerca de 140 metros quadra...