Ofertar produtos de marcas conceituadas a preços acessíveis. Essa é a proposta do Bazar Metropolitan, que será realizado de quarta-feira (6/10) a sexta-feira (8/10), das 10 às 19 horas, no Metropolitan Mall. Durante os três dias de evento, o público poderá adquirir peças de marcas como Lança Perfume, Morena Rosa, Dudalina, Farm e Cantão, entre outras, com preços a partir de R$ 30.

O evento, que é realizado por seis empresárias de lojas de roupas multimarcas, surgiu há oito anos e atualmente contece cerca de 10 vezes ao ano, em diferentes pontos da capital. Uma das organizadoras da ação, a empresária Marianny Peixoto diz que quem vai ao bazar está em busca de oportunidade de encontrar peças desejadas. Além de roupas femininas e também masculinas, serão disponibilizados acessórios em prata, lingeries, pijamas, moda praia e fitness.

De acordo com a organização, o horário estendido é uma medida para para evitar aglomerações no local. Para visitar o bazar, uso de máscara e álcool em gel são indispensáveis.

SERVIÇO

Bazar Metropolitan

Data: de quarta-feira (6/10) a sexta-feira (8/10)

Horário: 10 às 19 horas

Local: Metropolitan Mall, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, Jardim Goiás, Goiânia - GO