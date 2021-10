Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Anunciado como parte da comemoração do mês das bruxas, o evento Freak Ball acontecerá no Centro Cultural Martim Cererê, unindo beleza, resistência e retorno ativo aos espaços neste sábado (23/10), a partir das 15h. As “balls” são cerimônias de entretenimento político expressadas pelos elementos da cultura Ballroom, os quais envolvem as categorias de dança do Vogue, caracterização e performance direcionadas por temas no formato de batalhas, além de contar com set de djs.

Com temáticas do Halloween, as categorias da batalha são: runaway - gostosuras ou travessuras; face da bruxa; hands vs arms - feitiço; baby vogue - boneca assssina; old way - família Addams; femme queen - rainha do inferno, categoria excluiva para mulheres trans e travestis e vogue femme, aberta para todos. Raio de Sol, Papi Guajá Onijá, Choyces, Lucas Syuga e Pietra Atrois estarão no júri. “Esperem beleza neste evento. Após 2 anos, a cena ballroom está de volta e a Freak Show acontece com a soma da galera de Goiânia e de Brasília. Essa retomada é histórica”, diz a multiartista e integrante da House of Witch Choyces ao POPULAR.

Úrsula Zion e o dj Orí Black Velvet comandarão o set e o evento terá Elvira como chanter. A produção do evento foi realizada pela House of Dionisi junto aos canais Cob Tv (@cob.tv) e Cob Gyn (@cob.gyn). No local, a entrada será 1kg de alimento não perecível. O uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social são medidas sanitárias que devem ser seguidas.

Cultura Ballroom

Viva desde 1980 com os formatos hoje conhecidos, a cultura preencheu o espaço sociocultural do epicentro nova-iorquino permitindo que as comunidades LGBTQIA+ pretas e latinoamericanas produzissem arte em um ambiente seguro diante do momento de surto de HIV, que provocou o aumento da expulsão de muitos jovens de casa. Um dos nomes principais da cena é Crystal Labeija, que enquanto mulher trans negra se revoltou com os padrões racistas presentes nos concursos de drag queens, junto à Lottie Labeija, criando o primeiro baile exclusivo para queens negras.

A partir da criação da House of Labeija, outras “houses” passaram a existir e cumprir com o papel afetivo em forma de coletivos artísticos que se assemelham a uma estrutura familiar, a exemplo disso, os líderes são nomeados “mother” e “father”. Goiânia, como parte do núcleo cultural ballroom do Centro-Oeste, conta com a House of Atrois (@houseofatrois), formada em 2017, sendo a pioneira da capital, além da House of Witch (@houseofwicth), criada em 2019, e House of Dionisi (@casadionisi), que surgiu durante o período pandêmico.

Seriados ricos em superprodução e premiados como Pose, que possui o roteiro de Ryan Murphy, conhecido por escrever a saga American Horror Story, e Legendary, da HBO, apontam que o mundo da arte enxerga a cultura. Porém, além dos flashs e poses, é fundamental para a Ballroom tratar questões que interseccionam gênero e raça, as quais demandam atenção ainda maior durante o período pandêmico. “É necessário que a comunidade ocupe também esses lugares, não sendo apenas o assunto. Agora temos que olhar para a situação toda, para quem chegou, quem permaneceu e se estamos vivas” ressalta a mother da House of Witch, Rodrag Witch.

SERVIÇO

Freak Ball - Batalha de Vogue

Data: 23/10 (sábado)

Horário: 15h

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Local: Martim Cererê - Rua, Tv. Bezerra de Menezes - St. Sul, Goiânia - GO, 74080-300