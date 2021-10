Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Em comemoração aos 54 anos de história, a Escola do Futuro em Artes Basileu França realizará apresentações artísticas neste sábado (23/10), a partir das 15h, na praça de alimentação do shopping Passeio das Águas. O público poderá assistir e participar gratuitamente das atividades. Números circenses, performances teatrais, danças urbanas, apresentações de grupos sinfônicos, oficinas e colagem artística fazem parte da programação.

Programação

Na abertura da programação, alunos de Teatro farão duas performances: "Parênteses" e “Ricardo II”. Em seguida, o projeto “Vai Idade” subirá ao palco para interpretar a canção “Viagem” e para recitar o poema “Memórias e Reflexões a Goiânia”. Logo depois, o “Quarteto de Cordas” da Orquestra Infantil Pedro Ludovico se apresenta.

Por volta das 16h30, será o momento do Circo, que seguirá com uma sequência de números em “Variété Circense”, linguagem artística variada. A seguir, “Quinteto de Metais”, “Quarteto de Clarinetas e Percussão” e o “Quinteto de Flautas” da Banda Sinfônica Jovem Basileu França serão regidos pelo maestro Gustavo Aprígio.

O Coro Sinfônico Jovem Basileu França se apresenta às 17h15.

Na sequência, o público vai poder assistir à apresentação “Danças Urbanas” e ainda conferir o “Big Band Basileu França” – uma explosão de sonoridades. Em paralelo a tudo isso, os professores da Arte e Educação vão ministrar oficinas de pintura e modelagem. Os interessados poderão chegar e participar,não sendo necessária a inscrição prévia.

Por fim, o Coletivo Artes Visuais irá fazer uma intervenção artística “Colagem” junto ao público. A ideia é construir um painel comemorativo dos 54 anos da EFG em Artes Basileu França.

Ensino

A instituição oferece cursos de capacitação e qualificação artística gratuita, desde a formação inicial ao curso superior, nas seguintes áreas: Arte Educação, Arte Inclusão, Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Teatro e Superior de Tecnologia em Produção Cênica. Diversos grupos da escola são reconhecidos internacionalmente, como o Balé do Teatro-Escola Basileu França e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG).

“Justamente por toda a importância histórica e social da EFG em Artes Basileu França é que organizamos essa programação com várias apresentações, no shopping Passeio das Águas. O objetivo é ir até o nosso público! Uma oportunidade para as pessoas se aproximarem desse universo da arte e da cultura, como ainda conhecerem mais de perto a nossa escola”, diz o vice-diretor da EFG em Artes Basileu França, Juliano Silvestre.

SERVIÇO:

Comemoração: Aniversário da EFG em Artes Basileu França

Acesso gratuito

Data: 23/10 (sábado)

Horário: 15h às 19h

Local: Shopping Passeio das Águas - Av. Perimetral Norte, nº 8.303 – Jardim Diamantina