Magazine Banda Vibbe se apresenta no The Rock Steakhouse neste sábado (28/08) Quarteto cantará sucessos dos anos 1980 a 2000, a partir das 21h

Sábado é dia de curtir um bom e velho rock'n roll no The Rock Steakhouse. O bar e restaurante apresenta o show da banda Vibbe, no próximo 28, a partir das 21h. Nascida no período pandêmico, em meados de 2020, a banda realiza shows conforme propõe o significado de seu nome - Vibbe é derivação de "vibe" -, expressão inglesa que significa “vibração” e é comume...