Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A banda Vibbe completa 2 anos de formação nesta quinta-feira (16) com um show de comemoração. A festa será no Cerrado Cervejaria, às 20h30.

Formada por Paulo Régis (violão e voz), Thiago Lemes (guitarrista), Paulo Barreto (baixo) e Juninho Melo (baterista), a banda promete levar rock’n roll para o público. O quarteto irá transitar pelo tempo com clássicos vibrantes entre flashbacks dos anos 80, 90 e 2000 e atualidades. Nomes como Bon Jovi, Queen, Pink Floyd, Cazuza, Legião Urbana, Capital Inicial, Lulu Santos e Paralamas são referência para o som da noite.

Como parte da programação Quinta Pop, não será cobrado o couvert. No dia, o espaço oferece a promoção da caneca de chopp por R$ 6,45 até 20h e por R$ 9,90 após esse horário. As reservas são feitas via Whatsapp. O número de mesas está reduzido como medida de proteção contra o Covid-19.

SERVIÇO

Banda Vibbe faz 2 anos - Show no Cerrado Cervejaria

Horário: às 20:30

Data: 16 de setembro (quinta-feira)

Para reservar: (62) 98140-9119

Endereço: Av T-3 Setor Bueno