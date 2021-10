Magazine Banda goiana de heavy metal Monster Bus faz show de lançamento do clipe Padre Judas Pegando carona no escândalo nacional que atingiu autoridades religiosas de Trindade, o novo single será lançada nesta sexta-feira (29/10), às 16 horas, no Teatro Sesc do Centro de Goiânia

"Que absurdo! Quanta audácia e blasfêmia.” O comentário no canal do YouTube da banda de heavy metal Monster Bus sobre o clipe da música Padre Judas é um termômetro da polêmica onde os roqueiros goianos se meteram. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e as estações da Via Sacra da Rodovia dos Romeiros, em Trindade, serviram de cenário para a produção que será lan...