Magazine 'Baby shark, doo doo doo': turminha de tubarões faz espetáculo em Goiânia Show ocorre no dia 11 de agosto no Teatro da PUC

O fenômeno Baby Shark chega em Goiânia para um show ao vivo no dia 11 de agosto, no Teatro da PUC, no Jardim Goiás. O público infantil vai poder cantar ao lado da turminha de tubarões o refrão: “Baby shark, doo doo doo doo doo do Baby Shark!”. O espetáculo terá sessão às 15h, com duração de 50 minutos. Crianças de até 24 meses ganham entrada e de dois a 12 anos d...