Magazine Assinante O POPULAR tem 50% de desconto no espetáculo 'Viva Caymmi' Show-tributo será realizado neste sábado (31), no Teatro Sesi

O show-tributo “Viva Caymmi – 105 anos de Dorival Caymmi” fruto de uma parceria entre o filho do artista, Danilo Caymmi, com o ator Nilson Ramos e o diretor musical Flávio Mendes, será apresentado neste sábado (31), às 21h, no Teatro Sesi, em Goiânia. O assinante O POPULAR conta com 50% de desconto na compra de até um par de ingressos. Veja abaixo como f...