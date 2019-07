Magazine Arraiá Pet com entrada gratuita agita final de semana em Goiânia Evento terá diversas atividades e atrações temáticas para os animais e seus tutores

Chegou a vez deles! Os pets terão sua festa julhina neste sábado (13), com entrada gratuita e muitas atrações, inclusive para os tutores, no estacionamento do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. Entre 16h e 22h, a festança toda decorada terá foodtrucks e espaço gastronômico com comidas típicas, brincadeiras com brindes, quadrilha para os cães, espaço kids e lojinh...