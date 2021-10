Magazine Aparecida de Goiânia recebe programação gratuita para o Dia das Crianças Atrações infantis do Aparecida Kids serão do dia 9 ao dia 12 de outubro

Para comemorar o Dia das Crianças, o evento Aparecida Kids acontecerá do dia 09 a 12 de outubro, com a oferta de oficinas, presença de personagens, sorteios, balão, pipoca, desfile infantil e apresentação artística. A programação poderá ser conferida no Shopping Aparecida, das 15h às 18h. Programação A partir desta sexta-feira (8/10) as lojas poderão avançar a...